С начала года интернет-преступники похитили у красноярцев 658 миллионов рублей

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1695 жителей Красноярского края. Причинённый ущерб составил 658 млн руб. Только за минувшую неделю у 112 жителей края дистанционным способом было похищено более 45 млн рублей. 396 IT-преступлений раскрыты. В суды края направлено 213 уголовных дел об интернет-хищениях. В прокуратуре также рассказали о статистике подобных преступлений согласно их «классификации». В семи случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж. 32 жителя края оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие». 29 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. Шесть пользователей соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги. В 38 случаях пострадавшие в интернете были просто обмануты мошенниками в интернете. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. В суды края направлено 44 иска по делам о дропперстве на общую сумму 17,2 млн рублей.