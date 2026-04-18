Воинская слава и калмыцкая степь. 10+ открыток к праздникам 18 апреля

18 апреля — день, когда в календаре встретились доблесть русского оружия, уникальная экосистема калмыцких земель, искромётное искусство цирка и страсть к радиоволнам. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли отдать дань истории, оценить красоту родной природы, вспомнить знаменитые цирковые династии или просто поддержать знакомого радиолюбителя.
День победы на Чудском озере.
18 апреля в России отмечается День воинской славы — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва, получившая название Ледовое побоище, произошла 5 апреля (по старому стилю) 1242 года. Сражение началось с атаки рыцарского «клина» на русский центр, но закованные в латы рыцари были охвачены с флангов княжеской конницей и зажаты на обрывистом берегу озера.
В память о победе в Псковской области установлен 30-метровый монумент «Ледовое побоище» весом 163 тонны. Поздравить интересующихся историей или просто вспомнить героическое прошлое можно с помощью одной из наших открыток.
День степи в Калмыкии.
18 апреля 2026 года выпадает на Калмыцкий День степи — его отмечают каждую третью субботу апреля. Праздник был учреждён в 2015 году по инициативе экологов и призван привлечь внимание к сохранению главного богатства республики — уникального животного и растительного мира. Дата выбрана не случайно: именно в апреле калмыцкая степь расцветает миллионами разноцветных тюльпанов, превращаясь в настоящее море красок.
В этот день проходят субботники и экологические акции, направленные на формирование бережного отношения к природе. Чтобы поздравить жителей республики и ценителей природы, выберите открытку из нашей коллекции.
Международный день цирка.
18 апреля весь мир отмечает Международный день цирка, учреждённый в 2010 году по инициативе Европейской цирковой ассоциации под патронатом принцессы Монако Стефании. Искусство цирка, зародившееся ещё в Древнем Риме, в современном виде появилось в 1777 году в Лондоне благодаря кавалеристу Филиппу Астлею.
В России же первый стационарный цирк открылся в 1827 году в Санкт-Петербурге, а настоящую народную любовь ему принесли братья Никитины, создавшие цирки по всей стране. Поздравить артистов цирка и просто любителей этого искусства можно с помощью яркой открытки из нашей подборки.
Всемирный день радиолюбителя.
18 апреля радиолюбители более чем в 150 странах мира отмечают свой профессиональный праздник. Дата приурочена к основанию Международного радиолюбительского союза (IARU), созданного в Париже в 1925 году энтузиастами радиосвязи. В Советском Союзе радиолюбительство было поставлено на широкую ногу: кружки существовали при школах и домах пионеров, а навыки радиосвязи высоко ценились в армии.
В этот день проходят выставки и соревнования, а лучших радиолюбителей награждают дипломами и почётными грамотами. Чтобы поздравить увлечённых этим делом людей, выберите тематическую открытку из нашей коллекции.
