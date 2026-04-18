Воинская слава и калмыцкая степь. 10+ открыток к праздникам 18 апреля

18 апреля 2026 года выпадает на Калмыцкий День степи — его отмечают каждую третью субботу апреля. Праздник был учреждён в 2015 году по инициативе экологов и призван привлечь внимание к сохранению главного богатства республики — уникального животного и растительного мира. Дата выбрана не случайно: именно в апреле калмыцкая степь расцветает миллионами разноцветных тюльпанов, превращаясь в настоящее море красок.