Синоптик рассказала, где ожидаются сильные осадки на выходных

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Неблагоприятная погода в виде сильных осадков на этих выходных будет в южных и западных регионах Сибири, а также в Хабаровском крае, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В южных регионах Сибири 18 апреля атмосферный фронт принесет сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами дождь в Омскую, Курганскую, Челябинскую, Свердловскую, Пермскую области, Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье. Возможны гололед и сильный ветер до 25 метров в секунду, на Байкале до 35 метров в секунду. В Иркутской области и Бурятии температура понизится на 8 градусов ниже нормы, возможны метели», — рассказала синоптик.

По словам Макаровой, в воскресенье снегопады с метелями и снежными заносами нагрянут в Свердловскую область. На юге области сохранится дождь и мокрый снег.