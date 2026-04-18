В Перми с мюзиклом выступит известный пародист Александр Песков

В Перми артисты Московского театра оперетты представят комедийный мюзикл «Пигмалион и Галатея» с участием юмориста и пародиста Александра Пескова.
В основе постановки — древний миф о том, как скульптор Пигмалион создал статую и влюбился в собственное творение. В этом комедийном спектакле звучит музыка Франца Зуппе, с лирикой, остроумными шутками, иронией и гротеском.
В классической древнегреческой легенде Пигмалион, воспылавший страстью к изваянной им девушке, получает от богини Афродиты бесценный дар — статуя оживает и становится его преданной и любящей супругой. В оперетте же, следуя законам жанра, красавица оказывается не лишенной милых женских слабостей: ей хочется нравиться всем мужчинам без исключения, блистать в модных нарядах и настаивать на исполнении любых своих прихотей.
Обезумевший от любви Пигмалион уже не в силах угадать, чего потребует Галатея в следующий миг: какие драгоценности, платья, яства и вина. А в награду за его преданность скульптор застает возлюбленную в объятиях собственного ученика — Ганимеда.
Мучения творца достигают такого предела, что он больше не в состоянии терпеть. Пигмалион просит богов вновь обратить Галатею в камень. И когда его мольба услышана, он выгодно продает свое творение богачу Мидасу.
В постановке исполняется музыка австрийского композитора Франца Зуппе. А вот кто выступает в спектакле: роль Рассказчика Волшебника играет Александр Песков. Галатею исполняет сопрано, Ганимеда и Мидаса — баритоны, а Пигмалиона — тенор.
Выступления пройдут:
30 мая в 14:00 в Краснокамске, во Дворце культуры Гознака.
30 мая в 19:00 в Перми, во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина,
1 июня в 19.00 в Перми во Дворце культуры им. С. М. Кирова,
2 июня в 19:00 во Дворце культуры им. А. П. Чехова.