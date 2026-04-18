В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Площадкой для проведения турнира, в котором приняли участие 18 команд — более 150 участников, стал учебный центр Князе-Волконское регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение недели росгвардейцы соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки. В программу были включены 7 упражнений — стрельба из снайперской винтовки СВ-4, пистолета Макарова (ПБ-8, ПБ-15 — мужчины, женщины; автомата Калашникова (А-3, А-8).
Лучших стрелков среди росгвардейцев определили в Восточном округе. Фото: Пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
1 / 3.
Среди территориальных управлений Росгвардии победителем стала из Республики Бурятия, на втором месте представители из Забайкальского края, замкнула тройку лидеров команда из Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.
Во второй группе, куда вошли воинские части, первое место заняла команда отдельного батальона оперативного назначения (г. Хабаровск), второе у войсковой части по охране ВГО (с. Чугуевка), третье у отдельного батальона связи (г. Хабаровск).
Завершился чемпионат награждением победителей и призёров. Кубки, медали и грамоты вручил начальник физической подготовки и спорта Восточного округа Росгвардии полковник Николай Горохов.