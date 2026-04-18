В Иране назвали ложными семь заявлений Трампа

«Президент США сделал семь заявлений за один час, все из которых ложны», — написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что Вашингтон не выиграл войну ложью и точно не сможет добиться чего-либо на переговорах.
Глава парламента также отметил, что Ормузский пролив остается закрытым, поскольку США так и не сняли блокаду с иранских портов. По его словам, транзит через этот пролив будет осуществляться по «установленному маршруту» и с «разрешения Ирана».
Галибаф также обратил внимание на то, что решение о закрытии пролива, а также о правилах его прохода принимается не в соцсетях. Он назвал медийную войну и манипуляции общественным мнением важной частью войны, отметив, что иранский народ не пострадает от этих уловок.
Накануне Трамп обнародовал состав делегации, которая будет вести переговоры с Ираном. Президент США отметил, что Тегеран готов пойти на все условия и демонстрирует полную уступчивость.