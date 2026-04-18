Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране назвали ложными семь заявлений Трампа

Спикер парламента Ирана Галибаф назвал ложью слова Трампа о переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал ложными слова президента США Дональда Трампа о ходе переговоров с Исламской Республикой.

«Президент США сделал семь заявлений за один час, все из которых ложны», — написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что Вашингтон не выиграл войну ложью и точно не сможет добиться чего-либо на переговорах.

Глава парламента также отметил, что Ормузский пролив остается закрытым, поскольку США так и не сняли блокаду с иранских портов. По его словам, транзит через этот пролив будет осуществляться по «установленному маршруту» и с «разрешения Ирана».

Галибаф также обратил внимание на то, что решение о закрытии пролива, а также о правилах его прохода принимается не в соцсетях. Он назвал медийную войну и манипуляции общественным мнением важной частью войны, отметив, что иранский народ не пострадает от этих уловок.

Накануне Трамп обнародовал состав делегации, которая будет вести переговоры с Ираном. Президент США отметил, что Тегеран готов пойти на все условия и демонстрирует полную уступчивость.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше