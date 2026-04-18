Мошенники крадут данные россиян под видом поисковых отрядов

Немногим ранее адвокат Надежда Борзенко рассказала, как вычислить мошенников. По ее словам, злоумышленники часто используют общие запугивающие формулировки и не могут назвать конкретные детали операций. Она отметила, что при любых сомнениях разговор лучше сразу прекратить и связаться с банком напрямую. Поскольку попытки удержать человека на линии также указывают на обман.