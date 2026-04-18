Мошенники крадут данные россиян под видом поисковых отрядов

Мошенники изобрели новый способ похищения данных россиян. Теперь они крадут информацию, представляясь участниками поисковых отрядов. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
По ее словам, злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени поисковых движений, например «Вахта памяти». В них говорится, что найдены сведения о родственнике, погибшем в годы Великой Отечественной войны. А затем предлагается перейти по ссылке или назвать код из СМС.
«Ссылка ведет на поддельный архивный сайт, где собирают персональные данные жертвы. Код из СМС — для доступа к аккаунту на Госуслугах», — пояснила Пожарская.
Эксперт подчеркнула, что передавать коды из сообщений нельзя. При получении подобных уведомлений следует самостоятельно связаться с официальной организацией и проверить информацию.
Немногим ранее адвокат Надежда Борзенко рассказала, как вычислить мошенников. По ее словам, злоумышленники часто используют общие запугивающие формулировки и не могут назвать конкретные детали операций. Она отметила, что при любых сомнениях разговор лучше сразу прекратить и связаться с банком напрямую. Поскольку попытки удержать человека на линии также указывают на обман.