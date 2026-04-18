Два сокращённых рабочих дня ожидают россиян в апреле и мае

Ранее сообщалось, что майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет. Эксперт Александр Южалин объяснил это отсутствием переноса выходных с январских каникул. В результате россияне будут отдыхать два раза по три дня. Первый период — с 1 по 3 мая. Второй — с 9 по 11 мая, благодаря переносу выходного дня. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе в мае будет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.