В Ростове у школьницы, постоянной хотевшей пить, нашли серьезную болезнь

В ростовскую городскую поликлинику № 12 обратилась 14-летняя пациентка. Девочка жаловалась на постоянную сильную жажду, которая появилась совсем недавно. Ранее подросток не имел подобных проблем со здоровьем.
Педиатр оперативно назначил лабораторное обследование. Анализы подтвердили опасения врача — уровень глюкозы в крови был серьезно повышен. Школьницу незамедлительно направили в специализированный стационар для дальнейшего лечения.
В больнице врачи установили окончательный диагноз: сахарный диабет 1 типа. Сейчас пациентке уже подобрали необходимую терапию.
В областном министерстве здравоохранения напомнили, что сильная жажда (полидипсия) — это один из первых «тревожных звонков». Своевременное обращение к врачу при появлении даже одного такого симптома помогает избежать тяжелых осложнений.
— Записаться на профилактический осмотр можно через портал «Госуслуги» или с помощью региональных сервисов и мессенджера «Макс». — сказали в региональном минздраве.
