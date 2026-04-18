В Ростове у школьницы, постоянной хотевшей пить, нашли серьезную болезнь

В Ростове у 14-летней школьницы, жаловавшейся на жажду, диагностировали диабет.

Источник: Комсомольская правда

В ростовскую городскую поликлинику № 12 обратилась 14-летняя пациентка. Девочка жаловалась на постоянную сильную жажду, которая появилась совсем недавно. Ранее подросток не имел подобных проблем со здоровьем.

Педиатр оперативно назначил лабораторное обследование. Анализы подтвердили опасения врача — уровень глюкозы в крови был серьезно повышен. Школьницу незамедлительно направили в специализированный стационар для дальнейшего лечения.

В больнице врачи установили окончательный диагноз: сахарный диабет 1 типа. Сейчас пациентке уже подобрали необходимую терапию.

В областном министерстве здравоохранения напомнили, что сильная жажда (полидипсия) — это один из первых «тревожных звонков». Своевременное обращение к врачу при появлении даже одного такого симптома помогает избежать тяжелых осложнений.

— Записаться на профилактический осмотр можно через портал «Госуслуги» или с помощью региональных сервисов и мессенджера «Макс». Берегите свое здоровье! — сказали в региональном минздраве.

