Госэкспертиза одобрила проект нового моста на остров Татышев в Красноярске

Проект нового велопешеходного моста на остров Татышев одобрила госэкспертиза.

Источник: Комсомольская правда

Госэкспертиза одобрила проект нового велопешеходного моста на остров Татышев в Красноярске. Как сообщил глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, следующий этап — поиск подрядчика для строительства.

К работам планируется приступить в 2026 году. Речь идет о переправе, которая соединит микрорайоны Иннокентьевский и Зеленую рощу с островом. Полная длина моста — 279 метров, а ширина — 6,5 метра. Объект должен стать подарком горожанам к юбилею краевого центра.

Одновременно с его строительством будет демонтировано старое аварийное сооружение.

Также власти разрабатывают информационный портал 400-летия Красноярска с платформой обратной связи.