Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НЦЗПД сказал, может ли школа требовать копии билетов ученика для подтверждения его поездки во время учебного года

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр защиты персональных данных сказал, может ли школа требовать копии билетов ученика для подтверждения его поездки во время учебного года.

В НЦЗПД поступил вопрос от семьи, которая запланировала поездку с ребенком во время учебного года. Однако одного заявления директору об освобождении ребенка от уроков администрации показалось мало:

«В школе потребовали предоставить информацию о месте отдыха, а также приложить к заявлению ксерокопии билетов и иных подтверждающих поездку документов».

Специалисты сказу сказали, что подобное требование школы неправомерно. Дело в том, что в законодательстве Беларуси об образовании нет четкой формы заявления об освобождении ребенка от занятий, а значит и требований к его содержанию. Также не имеется и требования приложить подтверждающие уважительную причину отсутствия документы.

«Предоставляя учреждению образования заявление об отсутствии ребенка на занятиях, законный представитель несовершеннолетнего самостоятельно определяет объем сведений о причине его отсутствия на уроках», — говорят в Центре защиты персональных данных.

Также там добавили: требования школы указывать в заявлении место отдыха, прилагать копии билетов и других документов «не соответствует законодательству и является избыточным».

