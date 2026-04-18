НЦЗПД сказал, может ли школа требовать копии билетов ученика для подтверждения его поездки во время учебного года

Национальный центр защиты персональных данных сказал, может ли школа требовать копии билетов ученика для подтверждения его поездки во время учебного года.
В НЦЗПД поступил вопрос от семьи, которая запланировала поездку с ребенком во время учебного года. Однако одного заявления директору об освобождении ребенка от уроков администрации показалось мало:
«В школе потребовали предоставить информацию о месте отдыха, а также приложить к заявлению ксерокопии билетов и иных подтверждающих поездку документов».
Специалисты сказу сказали, что подобное требование школы неправомерно. Дело в том, что в законодательстве Беларуси об образовании нет четкой формы заявления об освобождении ребенка от занятий, а значит и требований к его содержанию. Также не имеется и требования приложить подтверждающие уважительную причину отсутствия документы.
«Предоставляя учреждению образования заявление об отсутствии ребенка на занятиях, законный представитель несовершеннолетнего самостоятельно определяет объем сведений о причине его отсутствия на уроках», — говорят в Центре защиты персональных данных.
Также там добавили: требования школы указывать в заявлении место отдыха, прилагать копии билетов и других документов «не соответствует законодательству и является избыточным».
Тем временем Минобразования Беларуси сказало, может ли ученик оспорить оценку, которую считает предвзятой. И дало четкий ответ, имеет ли право администрация школы досматривать рюкзаки учеников при подозрении в наличии там запрещенных предметов. Также министерство сообщило, может ли школа отправить детей чистить снег, переносить вещи и убирать мусор вместо уроков и поставит ли учитель низкую оценку, если у ученика нет тетради.
Еще было констатировано: учителя не обязаны отвечать в родительских чатах после работы. А еще Минобразования Беларуси назвало предельное время на выполнение домашнего задания по всем предметам и пояснило, может ли ребенок выходить из здания школы на перемене. Также стало известно, может ли учитель выгнать ученика из класса за плохое поведение и как педагог имеет право воздействовать на нарушителя дисциплины в школе.
Тем временем специалист объяснил, почему смены в детских лагерях Беларуси с 21 и 18 дней сократили всего до 15.
Еще кардиолог сказал, что белорусы едят меньше четырех порций в день этих продуктов, а должны — восемь.
А кадастровое агентство сказало, на какое дешевое жилье растет спрос в Беларуси.