В Пермском крае выбрали лучшего учителя 2026 года

Источник: Комсомольская правда

17 апреля в Прикамье подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года — 2026». Победителем стал преподаватель истории из пермской школы «Дуплекс» Артем Малинин. Награду ему вручил губернатор Дмитрий Махонин.

Конкурс проводится уже в 36-й раз. В этом году в финале участвовали 35 педагогов из разных территорий края. Они соревновались в пяти направлениях: дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, работа с детьми с ОВЗ и воспитательная деятельность.

Глава региона подчеркнул, что система образования в Пермском крае занимает лидирующие позиции в стране. По его словам, именно учителя обеспечивают высокие результаты школьников — от побед на олимпиадах до успешной сдачи экзаменов и выбора профессии внутри региона.

По правилам конкурса, главный победитель определяется среди участников номинации «Учитель общего образования», набравших больше всего баллов на заключительном этапе. В этом году им стал Артем Малинин. Он получил сертификат на премию губернатора в размере 500 тысяч рублей.

Сам педагог рассказал, что решил стать учителем еще в детстве благодаря интересу к истории. После школы он поступил на исторический факультет, а затем, во время практики, получил предложение работать в школе. С 2013 года он преподает и планирует достойно представить регион на всероссийском этапе конкурса.

В других номинациях победили:

— воспитатель Венера Тараканова — в категории дошкольного образования; — педагог дополнительного образования Надежда Печенкина; — учитель физкультуры Максим Мышкин — среди специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; — учитель истории и обществознания Антон Юркин — в сфере воспитательной работы.

Советник губернатора Раиса Кассина отметила, что конкурс помогает педагогам раскрыть свой опыт и поделиться подходами к работе с учениками. По ее словам, именно такие учителя делают вклад в развитие общества и будущее детей.

Также в регионе активно развивается образовательная инфраструктура. За последние пять лет в Пермском крае построили 38 школ, 23 детских сада и 9 объектов среднего профессионального образования.