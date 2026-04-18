Во Владивостоке за апрель эвакуировали 87 автомобилей нарушителей

Муниципальная служба эвакуации Владивостока подвела промежуточные итоги апреля. С начала месяца на штрафстоянку отправились уже 87 автомобилей, припаркованных с нарушением правил. В основном это машины, оставленные под знаками запрета остановки, на автобусных остановках и в других неположенных местах. Забрать авто можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуации и хранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".