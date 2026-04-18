Во Владивостоке за апрель эвакуировали 87 автомобилей нарушителей

Муниципальная служба эвакуации Владивостока подвела промежуточные итоги апреля. С начала месяца на штрафстоянку отправились уже 87 автомобилей, припаркованных с нарушением правил. В основном это машины, оставленные под знаками запрета остановки, на автобусных остановках и в других неположенных местах. Забрать авто можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуации и хранения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Специализированная стоянка находится на Луговой, 50. Туда свозят транспорт, который создает помехи для движения или угрожает безопасности. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД и ответственно выбирать место для парковки. Остановка в неположенном месте может обойтись в копеечку: штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, плюс эвакуация и хранение на штрафстоянке.