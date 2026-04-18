В Хабаровске вынесли приговор ОПГ за организацию проституции

В Хабаровске семеро участников ОПГ получили крупные штрафы за притон.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес приговор семерым жителям краевого центра, признанным виновными в организации занятия проституцией и вовлечении в нее. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд установил, что с марта 2024 года по 4 июля 2025 года в Хабаровске действовала организованная преступная группа с иерархической структурой: руководитель, его заместитель, три диспетчера и два водителя. Участники привлекли не менее четырех женщин для систематического оказания интимных услуг за денежное вознаграждение. Им обеспечили график работы, условия оплаты и защиту от противоправных действий клиентов.

Деятельность осуществлялась в притоне в квартире дома по улице Владивостокской, а также в квартирах клиентов. Полученные деньги расходовались на личные нужды и содержание притона. Все подсудимые вину признали полностью.

Суд назначил руководителю группы штраф в размере 400 тысяч рублей, его заместителю — 300 тысяч рублей, остальным участникам — по 100 тысяч рублей каждому. Также конфисковано имущество, использовавшееся для преступлений: автомобили Toyota Prius и Toyota Crown, камеры видеонаблюдения, сотовые телефоны и ноутбук.

Приговор в законную силу не вступил и обжалован участниками судопроизводства.

Почта: red.habkp@phkp.ru