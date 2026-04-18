Двоих жителей Камышинского района посмертно наградили за подвиги на СВО

Близким младшего сержанта Андрея Дубенского вручили его посмертную награду — Медаль Суворова. К слову, накануне в Дворянской школе состоялось открытие мемориальных досок в честь выпускников, отдавших жизни за Родину в ходе СВО. В их числе — и Андрею Дубенскому.