Двоих жителей Камышинского района посмертно наградили за подвиги на СВО

В администрации Камышинского района Волгоградской области накануне состоялась передача наград.

В администрации Камышинского района Волгоградской области накануне состоялась передача наград родственникам погибших на СВО жителей.

Близким младшего сержанта Андрея Дубенского вручили его посмертную награду — Медаль Суворова. К слову, накануне в Дворянской школе состоялось открытие мемориальных досок в честь выпускников, отдавших жизни за Родину в ходе СВО. В их числе — и Андрею Дубенскому.

Орден Мужества за подвиг павшего героя со скорбью и гордостью приняли родные сержанта Александра Никитина из Петрова Вала.