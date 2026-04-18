В Новосибирской области официально зарегистрировали 77 географических объектов

Официальными стали 21 урочище, 18 озер, 13 болот, 9 рямов, 6 грив, 5 рек, водохранилище и другие объекты. Некоторые из них имеют необычные названия: река Смородинка в Мошковском районе, река Карапузенок в Убинском округе, озеро Банное в Барабинском районе, водохранилище Школьное в Новосибирском районе, рям Рыжий и рям Казенный в Куйбышевском районе.