В Новосибирской области официально зарегистрировали 77 географических объектов

В 2026 году новосибирский Росреестр зарегистрировал в Государственном каталоге географических названий 77 географических объектов в 12 районах и 7 муниципальных округах области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Официальными стали 21 урочище, 18 озер, 13 болот, 9 рямов, 6 грив, 5 рек, водохранилище и другие объекты. Некоторые из них имеют необычные названия: река Смородинка в Мошковском районе, река Карапузенок в Убинском округе, озеро Банное в Барабинском районе, водохранилище Школьное в Новосибирском районе, рям Рыжий и рям Казенный в Куйбышевском районе.
Всего в Государственном каталоге географических названий Новосибирской области содержится 8840 наименований: населенные пункты, реки, озера, болота, гривы, урочища и другие объекты. Обновленный реестр размещен на сайте «Роскадастра».