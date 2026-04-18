Минобороны: Силы ПВО сбили 258 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Утром 18 апреля над городом Новокуйбышевском прогремела серия взрывов. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки около 04:30 в восточной и северной частях города. Позднее губернатор Саратовской области Вячеслав Федорищев сообщил, что дрон упал в непосредственной близости от родильного дома, в результате чего в нем выбило стекла. В результате падения аппарата никто не пострадал.