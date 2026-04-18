Минобороны: Силы ПВО сбили 258 дронов ВСУ над регионами России за ночь

В период с 20:00 17 апреля по 08:00 18 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 258 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, — говорится в сообщении.

Также украинские дроны были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей, передает ТАСС.

В тот же день в небе над Ленинградской областью сбили 27 вражеских беспилотников.

Утром 18 апреля над городом Новокуйбышевском прогремела серия взрывов. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки около 04:30 в восточной и северной частях города. Позднее губернатор Саратовской области Вячеслав Федорищев сообщил, что дрон упал в непосредственной близости от родильного дома, в результате чего в нем выбило стекла. В результате падения аппарата никто не пострадал.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше