Сенатор рассказал, почему мечты Трампа по Ирану не сбудутся: есть важный нюанс

Проамериканские силы не смогут прийти к власти в Иране в условиях текущего конфликта. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в интервью ТАСС.
По его словам, на данный момент на Ближнем Востоке идет настоящая война на уничтожение. А в таких условиях, как показывает история, приход к власти проамеринских сил невозможен.
«В условиях такой войны — войны на уничтожение — невозможно себе представить, чтобы в Иране к власти пришли проамериканские силы. Это просто невозможно себе представить. Это все равно, как если бы (Адольф — прим.ред.) Гитлер надеялся на смену режима в Советском Союзе, когда он подойдет к Москве», — сказал Пушков.
Он также отметил, что даже в самые сложные периоды Великой Отечественной войны, несмотря на отступления и кризис, смены власти в СССР не произошло.
Пушков добавил, что сохранение нынешнего руководства Ирана и контроля над Ормузским проливом в случае окончания конфликта станет политическим поражением США.
Тем временем президент США Дональд Трамп уже вовсю говорит о возможном соглашении с Ираном. По его словам, стороны могут договориться о прекращении конфликта в ближайшие один-два дня. Американский лидер отметил, что Тегеран сам заинтересован в переговорах. И они, вероятно, пройдут в выходные.