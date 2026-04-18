639 тыс. попыток перехода на фишинговые сайты заблокировали нижегородцам

В течение первых трех месяцев 2026 года в Нижегородской области было предотвращено более 639 тысяч попыток зайти на ресурсы, связанные с фишингом и мошенническими схемами. Об этом сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Наиболее частым методом для осуществления атак по-прежнему остаётся электронная почта. За отчетный период эксперты зафиксировали свыше 208 тысяч писем, содержащих вредоносный или нежелательный контент.
В начале года киберпреступники активно использовали как проверенные тактики, так и разрабатывали новые сценарии. Отмечается тенденция к усложнению атак, многоэтапным схемам и комбинированию различных каналов связи, например, перенаправлению общения из электронной почты в мессенджеры.
В конце 2025 года наблюдалась серия целенаправленных атак на медицинские учреждения. Рассылались письма, имитирующие сообщения от страховых компаний или больниц, с информацией о жалобах пациентов или необходимости экстренной госпитализации. При этом сетевые адреса отправителей внешне напоминали адреса реальных организаций.
По словам эксперта, в феврале 2026 года аналогичные рассылки начали получать промышленные предприятия. Сообщения были оформлены как уведомления о нарушениях, обнаруженных во время проверок транспортных средств. В архивах, вместо документов, находился бэкдор BrockenDoor, который предоставлял злоумышленникам удаленный доступ к системам и позволял похищать информацию.
Также в начале года организации получали электронные письма, якобы отправленные налоговой службой. За месяц было зафиксировано более 1600 подобных сообщений.
Кроме того, в первом квартале 2026 года зафиксирован рост мошеннических рассылок, содержащих ссылки на опросы. Эти ссылки вели на подставные страницы с «розыгрышами», нацеленные на выманивание криптовалюты. За квартал было заблокировано около 40 тысяч таких писем.
Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям проявлять бдительность при переходе по ссылкам, не предоставлять свои личные данные на подозрительных веб-сайтах и применять надежные средства защиты информации.
