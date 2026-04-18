Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три спортсмена из Прикамья вошли в состав сборной РФ по армрестлингу

Они будут представлять Россию на чемпионате Европы в Венгрии и чемпионате Мира в Индии.

Спортсмены Елена Мильчакова, Влас Темников и Данил Шихов вошли в состав сборной России по армрестлингу, сообщили в минспорта Пермского края.

С 9 по 14 апреля в Орле проходил чемпионат России, по результатам которого была сформирована национальная команда. В состязаниях приняли участие 528 спортсменов из 62 регионов страны.

В весовой категории до 90 кг Елена Мильчакова завоевала золото в борьбе на левой руке и серебро — на правой. Влас Темников, выступавший в весе 75 кг, стал победителем на левой руке и занял третье место на правой. В весовой категории до 70 кг Данил Шихов взял серебро на левой руке, а также выполнил норматив мастера спорта России.

Теперь Елена Мильчакова, Влас Темников и Данил Шихов в составе национальной команды будут выступать за Россию на чемпионате Европы в Венгрии и чемпионате Мира в Индии.

«Также в ветеранском турнире Дмитрий Югов завоевал бронзовую медаль на правой руке среди спортсменов 40 лет и старше», — отметили в ведомстве.

Напомним, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв заявил, что в следующем сезоне российских лыжников ждут на международных стартах.

