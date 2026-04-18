Три спортсмена из Прикамья вошли в состав сборной РФ по армрестлингу

Спортсмены Елена Мильчакова, Влас Темников и Данил Шихов вошли в состав сборной России по армрестлингу, сообщили в минспорта Пермского края.
С 9 по 14 апреля в Орле проходил чемпионат России, по результатам которого была сформирована национальная команда. В состязаниях приняли участие 528 спортсменов из 62 регионов страны.
В весовой категории до 90 кг Елена Мильчакова завоевала золото в борьбе на левой руке и серебро — на правой. Влас Темников, выступавший в весе 75 кг, стал победителем на левой руке и занял третье место на правой. В весовой категории до 70 кг Данил Шихов взял серебро на левой руке, а также выполнил норматив мастера спорта России.
Теперь Елена Мильчакова, Влас Темников и Данил Шихов в составе национальной команды будут выступать за Россию на чемпионате Европы в Венгрии и чемпионате Мира в Индии.
«Также в ветеранском турнире Дмитрий Югов завоевал бронзовую медаль на правой руке среди спортсменов 40 лет и старше», — отметили в ведомстве.
