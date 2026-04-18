Три спортсмена из Прикамья вошли в состав сборной РФ по армрестлингу

В весовой категории до 90 кг Елена Мильчакова завоевала золото в борьбе на левой руке и серебро — на правой. Влас Темников, выступавший в весе 75 кг, стал победителем на левой руке и занял третье место на правой. В весовой категории до 70 кг Данил Шихов взял серебро на левой руке, а также выполнил норматив мастера спорта России.