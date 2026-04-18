Пенсионерам назвали способы увеличить выплаты: что нужно делать

Многие россияне с 35−40 годами стажа получают заниженную пенсию из-за исключения отдельных периодов. В разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев пояснил, как в 2026 году добиться перерасчета и увеличить выплаты.
По его словам, чаще всего не учитываются работа в 1990-е, служба в армии, уход за детьми до полутора лет, за инвалидами и пожилыми, а также труд по договорам.
«С 1 января 2026 года в стаж засчитываются периоды ухода за всеми детьми без ограничений… Теперь матери с пятью и более детьми имеют право на перерасчет», — отметил парламентарий.
Свищев подчеркнул, что фонд автоматически перерасчет не делает. Необходимо подать заявление. По его словам, суды нередко поддерживают пенсионеров, а ошибки в документах трактуются в их пользу. Для перерасчета нужно проверить стаж через «Госуслуги» или Социальный фонд, сверить необходимые данные и при расхождениях подать заявление.
«Нестраховые периоды (армия, уход за детьми, за инвалидами) засчитываются в стаж», — отметил депутат, уточнив, что за советский стаж положена валоризация, предусматривающая десять процентов к пенсионному капиталу и один процент за каждый год работы до 1991 года.
Он также предупредил о мошенниках и отметил, что все процедуры бесплатны. Перерасчет, по его словам, может увеличить выплаты на тысячи рублей.
Ранее в Госдуме предложили повысить индексацию социальных пенсий и выплат до 15%. Инициаторы считают, что это снизит риски бедности и укрепит доверие к социальной политике.