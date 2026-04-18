Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка ждет ремонт крыши: Бастрыкин затребовал отчет

Глава федерального ведомства поручил доложить о ремонте крыши на улице Костюченко.

Александр Бастрыкин лично взял на контроль ситуацию с протекающей крышей в жилом доме на улице Костюченко в Волгограде. Председатель Следственного комитета России поручил руководству регионального управления СК представить доклад по жалобе местной жительницы.

Женщина сообщила о нарушении жилищных прав и многолетнем бездействии коммунальщиков в вопросе устранения протечек кровли.

Поводом для вмешательства Бастрыкина стали публикации в СМИ. Журналисты рассказали, что несмотря на вступившее в силу судебное решение и десятки обращений в разные инстанции, капитальный ремонт крыши так и не провели. Люди продолжают жить с мокрыми потолками, а проблема остается нерешенной.

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову поручено доложить о ходе расследования.

Также в отчете нужно отразить меры, которые приняли для восстановления прав граждан и устранения последствий бездействия ответственных лиц.

