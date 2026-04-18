Волгоградка ждет ремонт крыши: Бастрыкин затребовал отчет

Александр Бастрыкин лично взял на контроль ситуацию с протекающей крышей в жилом доме на улице Костюченко в Волгограде. Председатель Следственного комитета России поручил руководству регионального управления СК представить доклад по жалобе местной жительницы.
Женщина сообщила о нарушении жилищных прав и многолетнем бездействии коммунальщиков в вопросе устранения протечек кровли.
Поводом для вмешательства Бастрыкина стали публикации в СМИ. Журналисты рассказали, что несмотря на вступившее в силу судебное решение и десятки обращений в разные инстанции, капитальный ремонт крыши так и не провели. Люди продолжают жить с мокрыми потолками, а проблема остается нерешенной.
По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову поручено доложить о ходе расследования.
Также в отчете нужно отразить меры, которые приняли для восстановления прав граждан и устранения последствий бездействия ответственных лиц.
