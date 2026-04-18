В Новосибирской области запустили первые семь дачных маршрутов

В Новосибирской области официально стартовали пассажирские перевозки к садово-дачным обществам. С 18 апреля транспорт начал курсировать по первым направлениям — уже сейчас работают маршруты № 105к, 716, 716 б, 717, 717е, 718 и 725. Они обеспечивают проезд к СНТ «Красная рябина», «Ключи-1», «Ключи-3», «Надежда-3», «Полянка» и «Вега-4».
Как сообщили в региональном правительстве, вся дорожная инфраструктура — от состояния проезжей части до разворотных площадок — прошла предварительную проверку и признана безопасной.
Расширение сети дачных маршрутов пройдёт в два этапа. С 25 апреля добавятся ещё шесть автобусов (№ 721, 722, 724, 1702, 1703 и 1705), которые свяжут Новосибирск и Бердск с обществами «Рыбачий», «Ягодное», «Сосновка» и другими. С 1 мая будет продлена схема движения маршрута № 211 до СНТ «Раздолье».