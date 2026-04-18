Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В марте инфляция в Ростовской области замедлилась до 5,59 процентов

Специалисты зафиксировали общее снижение темпов роста цен.

Как сообщается на региональном сайте Центробанка со ссылкой на данные Росстата, в марте 2026 года инфляция в Ростовской области замедлилась до 5,59 процентов.

Уточняется, что продовольственные товары за первый месяц весны немного подешевели. А вот непродовольственные вещи подорожали, но умеренно.

Больше всего ударила по бюджетам дончан стоимость различных услуг.

Как пояснили аналитики ведомства, с исключением сезонности цены в марте выросли менее существенно, чем в феврале. Это объясняется увеличением предложения некоторых продуктов питания.

Напомним, годовая инфляция в России составляет 5,86 процента.