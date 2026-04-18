В марте инфляция в Ростовской области замедлилась до 5,59 процентов

Как сообщается на региональном сайте Центробанка со ссылкой на данные Росстата, в марте 2026 года инфляция в Ростовской области замедлилась до 5,59 процентов.
Уточняется, что продовольственные товары за первый месяц весны немного подешевели. А вот непродовольственные вещи подорожали, но умеренно.
Больше всего ударила по бюджетам дончан стоимость различных услуг.
Как пояснили аналитики ведомства, с исключением сезонности цены в марте выросли менее существенно, чем в феврале. Это объясняется увеличением предложения некоторых продуктов питания.
Напомним, годовая инфляция в России составляет 5,86 процента.