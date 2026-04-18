Губернатор Магаданской области отчитался о рекордах 2025 года

Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил депутатам Законодательного собрания отчет о работе регионального правительства в 2025 году. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава региона отметил, что, несмотря на санкции, область сохранила промышленный потенциал. Доходы бюджета достигли исторического максимума — 95,9 миллиарда рублей. Средства направили на индексацию зарплат, поддержку граждан и модернизацию социальных учреждений. Инвестиции в социальную сферу выросли на 25 процентов за год и в 4,5 раза с 2018 года.
В 2025 году в регионе добыто 55 тонн золота — лучший показатель за 80 лет. Рост достигнут за счет освоения месторождения «Наталка». В экономику пришли новые инвесторы. Подана заявка на создание территории опережающего развития «Колыма».
В рамках мастер-плана в Магадане введено 29 объектов из 56 запланированных. Среди них — первый дом в ЖК «Гороховое поле», культурно-общественный центр «Премьер», фонтан в парке «Маяк». Отменена родительская плата за детские сады. Завершается строительство нового роддома. Во всех населенных пунктах построены или отремонтированы спортивные объекты.
На поддержку участников специальной военной операции и их семей направлено более 7 миллиардов рублей. Бойцам ежемесячно выплачивается 70 процентов заработной платы, региональный контракт составляет 3,6 миллиона рублей. Школа операторов беспилотных летательных аппаратов подготовила 248 специалистов.
Сергей Носов назвал вызовом для региона завершение знаковых проектов к 100-летию Магадана. В планах на 2026 год — 15 новых объектов стоимостью более 30 миллиардов рублей.
