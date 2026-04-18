Ранее судимый красноярец вновь отправился в колонию за изнасилование своей матери

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему свою мать.
По информации объединенной пресс-службы судов края, 39-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование и убийство, отсидел в колонии почти 14 лет и освободился в середине декабря 2025 года. В январе этого года он вновь совершил изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей матери.
Кировский районный суд Красноярска признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 131, ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование, т.е. совершение полового сношения с применением насилия к потерпевшей и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей) и приговорил к 5 годам лишения свободы.
«По совокупности приговоров к назначенному наказанию полностью присоединена неотбытая часть дополнительного наказания, назначенного по приговору Красноярского краевого суда, и окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 4 месяцев 19 дней. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.