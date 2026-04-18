Здесь сбываются желания: участник группы Zoloto загадал рояль и получил снегопад в «Юбилейном»

Концерт разделили на несколько частей. Сначала группа играла вместе, потом Золотухин вышел с акустической гитарой, затем к нему присоединились остальные. После этого музыканты ушли со сцены, но фанаты криками вернули их. Фронтмен назвал «Юбилейный» волшебной площадкой, где сбываются желания. Он попросил выкатить на сцену рояль. Команда исполнила просьбу. Золотухин сел за инструмент и спел лиричную песню «Стихнет мотор». Над ним в это время спускались хлопья снега.