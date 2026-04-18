Здесь сбываются желания: участник группы Zoloto загадал рояль и получил снегопад в «Юбилейном»

Перед началом шоу у зрителей возникли трудности с навигацией по зданию. Гардеробы не работали, работники точек общепита не знали, где находятся нужные входы. Люди сами искали дорогу и спрашивали друг у друга.
Сцену украсили необычно. Над ней растянули полупрозрачную ткань, которую закрепили на специальных кранах. По ходу концерта полотно поднимали частями, создавая движение и меняя оформление. Также сменялся цвет прожекторов.
Музыканты исполнили старые хиты: «Останемся здесь», «Грустно на афтепати», «Улицы ждали». Лидер коллектива Владимир Золотухин назвал Петербург самым красивым городом мира. Он признался, что рад прилететь. По дороге на концерт он оглядывался на небольшие бары, где раньше выступал, и сказал, что гордится тем, как выросла площадка. Он допустил, что в следующий раз они соберут Ледовый дворец.
Концерт разделили на несколько частей. Сначала группа играла вместе, потом Золотухин вышел с акустической гитарой, затем к нему присоединились остальные. После этого музыканты ушли со сцены, но фанаты криками вернули их. Фронтмен назвал «Юбилейный» волшебной площадкой, где сбываются желания. Он попросил выкатить на сцену рояль. Команда исполнила просьбу. Золотухин сел за инструмент и спел лиричную песню «Стихнет мотор». Над ним в это время спускались хлопья снега.