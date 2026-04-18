В Алматы 19 апреля перекроют Аль-Фараби и Абая: важные детали для водителей

В воскресенье, 19 апреля 2026 года, в Алматы состоится Алматинский полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде участков улично-дорожной сети города вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Принятые меры, как отмечают в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), направлены на обеспечение безопасности участников марафона и всех жителей города.

С 00:00 до 12:00 будет перекрыта северная сторона проспекта Аль-Фараби на участке от улицы Розыбакиева до улицы Мустафина.

С 06:45 до 09:45 ограничения затронут северную сторону проспекта Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева.

С 07:10 до 09:05 движение будет ограничено на проспекте Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая.

С 07:20 до 09:15 перекрытие введут на южной стороне проспекта Абая от проспекта Сейфуллина до улицы Байтурсынова.

С 08:30 до 10:20 будет перекрыта восточная сторона улицы Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая.

С 08:50 до 11:15 ограничения коснутся южной стороны проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова.

«Полиция призывает водителей и пешеходов с пониманием отнестись к временным мерам, заранее планировать маршруты передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД».Пресс-служба ДП Алматы.