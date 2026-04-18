В Алматы 19 апреля перекроют Аль-Фараби и Абая: важные детали для водителей

Принятые меры, как отмечают в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), направлены на обеспечение безопасности участников марафона и всех жителей города.
С 00:00 до 12:00 будет перекрыта северная сторона проспекта Аль-Фараби на участке от улицы Розыбакиева до улицы Мустафина.
С 06:45 до 09:45 ограничения затронут северную сторону проспекта Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева.
С 07:10 до 09:05 движение будет ограничено на проспекте Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая.
С 07:20 до 09:15 перекрытие введут на южной стороне проспекта Абая от проспекта Сейфуллина до улицы Байтурсынова.
С 08:30 до 10:20 будет перекрыта восточная сторона улицы Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая.
С 08:50 до 11:15 ограничения коснутся южной стороны проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова.
«Полиция призывает водителей и пешеходов с пониманием отнестись к временным мерам, заранее планировать маршруты передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД».Пресс-служба ДП Алматы.