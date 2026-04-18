Эксперт Пожарская: Мошенники крадут данные под видом поисковых отрядов

Мошенники под видом участников поисковых отрядов рассылают россиянам сообщения с фишинговыми ссылками для получения незаконного доступа к их персональным данным. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Мошенники под видом участников поисковых отрядов рассылают россиянам сообщения с фишинговыми ссылками для получения незаконного доступа к их персональным данным. Об этом рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

— Аферисты представляются участниками поисковых отрядов, например, «Вахта памяти» и сообщают: "Мы нашли данные о вашем родственнике, погибшем в ВОВ. Для уточнения информации перейдите по ссылке или отправьте код из СМС, — пояснила специалист.

Отправленная злоумышленниками ссылка ведет на поддельный архивный сайт, где собирают персональные данные жертвы. Код из СМС в свою очередь необходим для доступа к аккаунту на Госуслугах.

Пожарская отметила, что нельзя называть данные из СМС. В случае, если мошенники прислали такое сообщение, нужно перезвонить в официальную организацию и уточнить информацию, передает ТАСС.

15 апреля в МВД России рассказали, что накануне Дня Победы мошенники пытаются получить персональные данные пенсионеров под видом вручения памятных наград. Злоумышленники представляются якобы сотрудниками органов местного самоуправления и сообщают о якобы предстоящей выдаче медалей и наград к памятной дате.