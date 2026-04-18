МВД заблокировало 18 сайтов после 450 звонков белорусов за сутки

В Беларуси за сутки в МВД поступило 450 сообщений от граждан о телефонных мошенниках. Подробности сообщили в МВД.
Так, белорусы заявили в милицию о телефонных аферистах. Благодаря бдительности граждан большинство преступлений предотвратили. Также было зарегистрировано 67 мошенничеств в отношении граждан с использованием информационно-коммуникационных технологий.
При этом МВД за сутки инициировало блокировку 18 фишинговых сайтов, копирующих торговые площадки, банки или сервисы. Кроме того, заблокировали 53 иностранных реквизита, которые использовали злоумышленники, чтобы вывести деньги белорусов за границу.
— Оперативниками задержаны трое курьеров, которые работали в интересах аферистов. У фигурантов изъято около 120 тысяч рублей в эквиваленте, — добавили в МВД.