Омичам напомнили о запрете на шашлыки и костры на дачах

В Омской области дачникам напомнили о запретах, которые действуют во время особого противопожарного режима. В конце апреля многие омичи открывают сезон на участках, однако разводить огонь сейчас нельзя.
В этот период запрещено жечь костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и другие отходы. Под запрет также попадает приготовление еды на открытом огне с использованием мангалов, грилей и жаровен. Кроме того, нельзя выжигать сухую растительность и пожнивные остатки, а также посещать леса, если это не связано с профессиональной деятельностью.
Жителям региона рекомендуют очистить участки от мусора и сухой растительности, соблюдать требования пожарной безопасности. Если увидели возгорание, сразу звоните по номеру 112.
Особый противопожарный режим вводится для защиты населённых пунктов, объектов экономики и территорий от природных пожаров. За нарушение требований пожарной безопасности в этот период предусмотрена повышенная административная ответственность.