Нижегородские коммунальщики готовятся к дождю со снегом в Нижнем Новгороде

Городские службы готовятся работать в режиме непогоды — синоптики обещают дождь со снегом в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Неблагоприятные метеоявления ожидаются уже сегодня, а в ближайшие дни в столице Приволжья выпадет более 20 мм осадков — почти половина месячной нормы. К 15 апреля в Нижнем Новгороде уже выпало 107% месячной нормы осадков.
В департаменте транспорта администрации добавили, что все основные силы, связанные с откачкой воды, прочисткой дождеприемных колодцев и ливневых стоков по-прежнему работают в режиме нон-стоп. Дорожники организуют дежурства в традиционных местах подтоплений.
Напомним, ямочный ремонт выполнят на центральных дорогах Нижнего Новгорода к маю.