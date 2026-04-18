Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские коммунальщики готовятся к дождю со снегом в Нижнем Новгороде

Источник: Живем в Нижнем

Городские службы готовятся работать в режиме непогоды — синоптики обещают дождь со снегом в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Неблагоприятные метеоявления ожидаются уже сегодня, а в ближайшие дни в столице Приволжья выпадет более 20 мм осадков — почти половина месячной нормы. К 15 апреля в Нижнем Новгороде уже выпало 107% месячной нормы осадков.

В департаменте транспорта администрации добавили, что все основные силы, связанные с откачкой воды, прочисткой дождеприемных колодцев и ливневых стоков по-прежнему работают в режиме нон-стоп. Дорожники организуют дежурства в традиционных местах подтоплений.

Напомним, ямочный ремонт выполнят на центральных дорогах Нижнего Новгорода к маю.