Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил прием и выпуск самолетов

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 18 апреля, в международном аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они начали действовать около 7:30 утра, передает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пока что путешественникам стоит ориентироваться на онлайн-табло воздушной гавани имени Чкалова, где можно следить за актуальной информацией об отправке и прибытии рейсов. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации.