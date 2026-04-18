Атака отражена: беспилотную опасность отменили в Волгоградской области

За ночь в Волгоградской области и других регионах уничтожили 258 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области утром 18 апреля 2026 года жители получили смс об отмене беспилотной опасности. Он действовал более 10 часов. Угрозу атаки БПЛА объявили в 21.45, сняли в 8.43. ПВО в регионе успешно отразили атаку дронов, о разрушительных последствиях власти не сообщали.

По данным Минобороны РФ, над территорией Волгоградской области и других регионов страны в течение ночи 18 апреля ПВО перехватили и уничтожили 258 БПЛА самолетного типа. Угроза миновала, утром 18 апреля волгоградцы могут спокойно выходить на улицу и подходить к окнам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше