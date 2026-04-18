Казанские волонтеры привезли гуманитарную помощь в Херсонскую область

Для эвакуированных жителей были доставлены необходимые принадлежности: сезонная одежда, продукты длительного хранения, витамины и другие товары первой необходимости. Совместно с сотрудниками отдела по работе с эвакуированными жителями Администрации Губернатора и Правительства Херсонской области волонтеры адресно посетили маломобильных граждан, многодетные семьи и пожилых людей, размещённых в пунктах временного размещения.