Казанские волонтеры привезли гуманитарную помощь в Херсонскую область

Волонтеры из Казани помогли пожилым и многодетным жителям Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры автономной некоммерческой организации «Начало пути» из Казани, оказывающие помощь детям, юношеству и пожилым людям по всей стране, завершили гуманитарную миссию в Херсонской области.

Для эвакуированных жителей были доставлены необходимые принадлежности: сезонная одежда, продукты длительного хранения, витамины и другие товары первой необходимости. Совместно с сотрудниками отдела по работе с эвакуированными жителями Администрации Губернатора и Правительства Херсонской области волонтеры адресно посетили маломобильных граждан, многодетные семьи и пожилых людей, размещённых в пунктах временного размещения.

Кроме того, значительная помощь, согласно предоставленной заявке, была доставлена в одно из дошкольных детских учреждений Генического округа.