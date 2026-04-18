До 1 млн рублей: какой штраф ждет за срыв цветов в Волгограде

Весна в Волгоградской области — время цветения редких первоцветов. Среди них тюльпан Геснера, он же Шренка, занесенный в Красную книгу. Этот вид размножается только семенами: если сорвать цветок, растение погибает и не оставит потомства.
Чтобы защитить редкие цветы от браконьеров, облкомприроды усилил патрулирование. Для охраны создано 7 особо охраняемых природных территорий, которые регулярно проверяют инспекторы.
За срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность. Штраф составляет от 2 500 до 1 000 000 рублей. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный природе.
Отдельное наказание ждет тех, кто заезжает на автомобилях вне дорог общего пользования на территории ООПТ. За такое нарушение грозит штраф от 3 000 до 500 000 рублей.
