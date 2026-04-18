В Биробиджане прошел общегородской субботник в рамках месячника чистоты

В Биробиджане 17 апреля 2026 года состоялся общегородской субботник в рамках месячника санитарной очистки, объявленного губернатором ЕАО Марией Костюк. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На уборку территорий вышли сотрудники различных ведомств, учреждений и неравнодушные жители. Специалисты Отделения Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО привели в порядок улицу Калинина. Сотрудники МЧС России по ЕАО убрали зеленый участок по улице Дзержинского. Коллектив дорожной организации навел порядок в зеленой зоне между домами по улицам Пушкина и Чапаева.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по ЕАО вместе с подучетными осужденными работали возле ключа Безымянного. Активисты Общероссийского народного фронта в ЕАО привели в порядок территорию около филармонии. Управление Росгвардии по ЕАО наводило чистоту возле стелы на въезде в Биробиджан со стороны Хабаровска.
Образовательные учреждения убирали площадь Ленина, сквер Победы и территорию около Центра детского творчества. Также в субботнике приняли участие представители Общественной палаты ЕАО.
Мэрия Биробиджана выразила благодарность всем участникам весенних работ по благоустройству города.
