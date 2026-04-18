Александр Петров анонсировал второй сезон сериала «Камбэк» в Нижнем Новгороде

Вчера, 17 апреля, в кинотеатре «Седьмое небо» Александр Петров анонсировал второй сезон сериала «Камбэк» (18+) во время презентации своего нового фильма «Коммерсант» (18+) и начал свою встречу со зрителями в признаниях в любви к Нижнему Новгороду и его жителям.
«Я очень люблю этот город, он для меня стал родным, потому что здесь происходило много моих кинематографических свершений — начиная с сериала “Метод” и заканчивая “Камбэком”. И мы обязательно к вам вернёмся снимать второй сезон. Это будет уже этой осенью. Так что если увидите нас на улицах города — сильно не бейте и, по возможности, помогайте нам снимать кино», — рассмеялся артист.
Он признался, что Нижний Новгород считает самым кинематографичным городом страны.
«Я бывал во многих городах России и Нижний — говорю это без лести, особенный город для меня. Это очень кинематографичный город, в нём очень кинематографичные улицы и очень кинематографичные люди, которые где-то там мелькали по фонам. И за это вам огромное спасибо!», — поблагодарил Александр Петров.
Съёмки сериала «Камбэк», в котором он играет бездомного с амнезией, которому группа подростков пытается помочь прояснить его прошлое, прошли в Нижнем Новгороде в ноябре 2024 года. Первый показ сериала состоялся 4 октября 2025 года на стриминговом сервисе «Кинопоиск» и стал победителем премии «Большая цифра», попав в топ-250 лучших сериалов «Кинопоиска» с рейтингом 8,1. А телезрители увидели его в марте прошлого года и назвали роль Компота одной из лучших в фильмографии Александра Петрова.
Последнюю серию первого сезона в день выхода посмотрел миллион подписчиков Яндекс Плюса, это стало рекордом по аудитории за такой период. Всего за шесть недель показа аудитория «Камбэка» достигла четырёх миллионов подписчиков. Финальная серия явно намекала на продолжение, не так давно оно было анонсировано, а теперь поклонники получили подтверждение от исполнителя главной роли.
