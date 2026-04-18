Сегодня православные верующие празднуют Светлую субботу

Сегодня, 18 апреля, в православном календаре Светлая суббота, последний день Светлой седмицы (Светлой недели), которая началась 12 апреля в день Светлого Христова Воскресения. Это день, когда радость о Воскресении Христовом продолжает наполнять сердца верующих. В этот день в храмах после литургии раздают освящённый пасхальный хлеб — артос, который всю Светлую седмицу находился на аналое у иконы Христа. Верующие забирают частицы домой, хранят их у домашнего иконостаса до следующей Пасхи, а во время болезни употребляют небольшие кусочки натощак, запивая святой водой. В Светлую субботу впервые после Пасхи происходит закрытие Царских врат. Они символизируют возможность приобщиться к божественной благодати Пасхи и через Воскресение Христа войти в Царство Небесное. Во время богослужения совершается крестный ход с пасхальными песнопениями. В этот день праволславные по-прежнему приветствуют друг друга словами «Христос воскресе! — Воистину воскресе!». Можно и нужно собраться всей семьёй за общим столом с куличами, пасхами и крашеными яйцами. Считается, что благотворительность на Светлой неделе особенно угодна Богу. Можно накормить голодного, подать милостыню, отдать часть вещей на благотворительность. В Светлую субботу нельзя посещать кладбище и поминать усопших. Светлая седмица —время радости о Воскресении Христа, а не скорби. Для поминовения усопших есть специальный день — Радоница. Сегодня церковь не проводит венчания. Не запрещается выпить бокал вина в радости, но пьянство в Светлую субботу считается тяжким грехом, оскверняющим светлое торжество. Впрочем, пьянство — это грех в любой день года.