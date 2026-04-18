В Белгородской области обновят участок дороги Еремовка — Нижняя Серебрянка

Работы проведут на отрезке протяженностью 5,9 км.

Источник: Национальные проекты России

Участок дороги Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка в Ровеньском муниципальном округе Белгородской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Работы проведут на отрезке протяженностью 5,9 км. Он начинается возле поворота на хутор Озерный, проходит через село Нагольное и заканчивается за пределами населенного пункта.

На дороге специалисты заменят асфальт, отремонтируют водопропускные трубы и обустроят пять остановочных комплексов. Также планируется проложить тротуар с подходами к пешеходному переходу, установить искусственные неровности, перильное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. В конце нанесут разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.