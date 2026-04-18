В поселке Пригородном на Кубани открылся новый медпункт

В здании оборудованы процедурный и прививочный кабинеты.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Пригородном Краснодарского края. Строительство медицинских учреждений — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Тихорецкого района.

В здании оборудованы процедурный и прививочный кабинеты. Там работает фельдшер, а по выездному графику — терапевт, педиатр и гинеколог.

«В Тихорецком районе приоритетным всегда было и будет здоровье людей. Пусть новое лечебное учреждение станет местом, где они обретают здоровье, где царит атмосфера доброты и профессионализма», — отметил глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.