Волгоградцы из дома с вечно текущей крышей достучались до Александра Бастрыкина

Отчаявшиеся дождаться ремонта вечно текущей крыши жители дома в Тракторозаводском районе Волгограда обратили.

Отчаявшиеся дождаться ремонта вечно текущей крыши жители дома в Тракторозаводском районе Волгограда обратили на себя внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

О своих проблемах волгоградцы, живущие в доме по улице Костюченко, говорили не раз. Более того, на руках горожане имеют судебное решение, обязывающее провести капитальный ремонт кровли. Однако ни этот акт, ни многочисленные обращения в компетентные органы так и не помогли жильцам сдвинуть дело с мертвой точки.

— По этому факту расследуется уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», — сообщают в пресс-службе СК России. — Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о его расследовании и о мерах, которые приняты для восстановления прав граждан.

Фото Павла Мирошкина.