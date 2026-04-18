В Курганском перинатальном центре заработал новый дефибриллятор

Новый современный дефибриллятор ввели в эксплуатацию в Курганском областном перинатальном центре. Оборудование поступило при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.
Прибор используют в палатах интенсивной терапии и реанимации для экстренного восстановления сердечного ритма. Он позволяет врачам действовать максимально быстро и эффективно в неотложных ситуациях, когда на счету каждая секунда.
Позже в учреждение поступит и другая современная медицинская техника. Всего на обновление оборудования Курганского областного перинатального центра выделено более 207 миллионов рублей из федерального бюджета.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.