Федеральный закон о расширении оснований для выдворения мигрантов примут в мае

Федеральный закон о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов из России планируют принять в мае. На данный момент этот проект находится на рассмотрении Государственной думы. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он сообщил, что в 2025 году из России за правонарушения выдворили 72 тысячи иностранных граждан, которым в том числе запретили въезжать. В марте 2026 года Россию покинули почти 14 тысяч мигрантов.
— На рассмотрении находится еще шесть законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Еще раз хочу подчеркнуть: в нашу страну должны приезжать те, кто соблюдает законы Российской Федерации, знает русский язык, уважает нашу культуру, — написал Володин в своем Telegram-канале.
9 апреля спикер Госдумы сообщил об увеличении вдвое количества оснований для выдворения иностранцев из России. Он отметил, что с начала 2024 года нижняя палата парламента приняла уже 22 федеральных закона, направленных на улучшение миграционной политики.