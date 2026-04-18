Лжесиловики убедили пенсионерку из Вачского района отдать 2,5 млн рублей

Мошенники обманули жительницу Вачского района Нижегородской области на 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
69-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и госструктур. Пенсионерку убедили в том, что она якобы нарушает закон и переводит деньги в недружественную страну.
Под предлогом отмены сомнительной операции потерпевшую убедили отдать более 2,5 млн рублей. Деньги она перевела на продиктованные злоумышленниками счета. Позднее женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Нижегородцев вновь предостерегли от совершения любых финансовых операций по указанию третьих лиц.
