Лжесиловики убедили пенсионерку из Вачского района отдать 2,5 млн рублей

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники обманули жительницу Вачского района Нижегородской области на 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

69-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и госструктур. Пенсионерку убедили в том, что она якобы нарушает закон и переводит деньги в недружественную страну.

Под предлогом отмены сомнительной операции потерпевшую убедили отдать более 2,5 млн рублей. Деньги она перевела на продиктованные злоумышленниками счета. Позднее женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Нижегородцев вновь предостерегли от совершения любых финансовых операций по указанию третьих лиц.

Напомним, 639 тысяч переходов на сайты-подделки заблокировали в Нижегородской области.