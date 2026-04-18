Лжесиловики убедили пенсионерку из Вачского района отдать 2,5 млн рублей

Под предлогом отмены сомнительной операции потерпевшую убедили отдать более 2,5 млн рублей. Деньги она перевела на продиктованные злоумышленниками счета. Позднее женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.