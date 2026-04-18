В аэропорту Перми полиция привлекла к ответственности нетрезвого пассажира

В аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 51-летнего жителя Калининграда, который находился в состоянии алкогольного опьянения и собирался вылететь домой.
Инцидент произошёл 15 апреля во время патрулирования. Сотрудники полиции на первом этаже терминала обратили внимание на мужчину, который неуверенно держался на ногах, плохо ориентировался и говорил невнятно. По внешним признакам было ясно, что он пьян.
Нарушителя доставили в служебное помещение и направили на медицинское освидетельствование. Проверка показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,039 мг/л.
Мужчина рассказал, что приехал в Пермь в гости к родственникам, а обратно в Калининград должен был улететь самолётом. Однако рейс задержали на 14 часов. Чтобы скоротать ожидание, он употреблял алкоголь в аэропорту.
После этого в отношении пассажира сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол. До вытрезвления его поместили в специальное помещение для задержанных.
В итоге мужчине назначили административный штраф.