В аэропорту Перми полиция привлекла к ответственности нетрезвого пассажира

До вытрезвления его поместили в специальное помещение для задержанных.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 51-летнего жителя Калининграда, который находился в состоянии алкогольного опьянения и собирался вылететь домой.

Инцидент произошёл 15 апреля во время патрулирования. Сотрудники полиции на первом этаже терминала обратили внимание на мужчину, который неуверенно держался на ногах, плохо ориентировался и говорил невнятно. По внешним признакам было ясно, что он пьян.

Нарушителя доставили в служебное помещение и направили на медицинское освидетельствование. Проверка показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,039 мг/л.

Мужчина рассказал, что приехал в Пермь в гости к родственникам, а обратно в Калининград должен был улететь самолётом. Однако рейс задержали на 14 часов. Чтобы скоротать ожидание, он употреблял алкоголь в аэропорту.

После этого в отношении пассажира сотрудники линейного отдела полиции составили административный протокол. До вытрезвления его поместили в специальное помещение для задержанных.

В итоге мужчине назначили административный штраф.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
