На севере Красноярского края полицейские задержали пьяного водителя снегохода

В Туруханском муниципальном округе полицейские повторно задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения.

В Туруханском муниципальном округе Красноярского края полицейские задержали водителя, вновь севшего за руль пьяным.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что во время патрулирования улиц в Туруханске автоинспекторы остановили снегоход «БуранЛидер» без регистрационных номеров под управлением 27-летнего водителя.

«Автоинспекторами было проведено освидетельствование мужчины на состояние опьянения. Прибор показал 1,7 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. Дорожные полицейские выяснили, что мужчина ранее уже был судим за нетрезвую езду», — сообщили в краевой полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Также правонарушитель привлечен к административной ответственности за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Максимальная санкция статьи — лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Снегоход мужчины помещен на спецстоянку.

