На севере Красноярского края полицейские задержали пьяного водителя снегохода

В Туруханском муниципальном округе Красноярского края полицейские задержали водителя, вновь севшего за руль пьяным.
В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что во время патрулирования улиц в Туруханске автоинспекторы остановили снегоход «БуранЛидер» без регистрационных номеров под управлением 27-летнего водителя.
«Автоинспекторами было проведено освидетельствование мужчины на состояние опьянения. Прибор показал 1,7 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. Дорожные полицейские выяснили, что мужчина ранее уже был судим за нетрезвую езду», — сообщили в краевой полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Также правонарушитель привлечен к административной ответственности за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Максимальная санкция статьи — лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Снегоход мужчины помещен на спецстоянку.
