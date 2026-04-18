В Волгограде теплоход «Александр Невский» открыл круизную навигацию

Речная круизная навигация в Волгограде открыта: первыми в путешествие по Волге в 2026 году отправились пассажиры трехпалубного теплохода «Александр Невский». 17 апреля они выдвинулись по маршруту «Волгоград- Саратов-Волгоград». На борту круизного лайнера более 100 человек.
Вода в Волге начала прибывать и к понедельнику, 20 апреля Волжская ГЭС выйдет на пиковые сбросы. Только «Алесандр Невский» в этом сезоне выполнит 28 куризных рейсов, но купить путевки можно и на другие теплоходы. Судоходство на Волге развивается, как и инфраструктура. В Волгограде обещают восстановить речной вокзал.