Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сады в деревне Григорьевке Челябинской области увеличат до 300 га

Первый урожай смородины будет через 2−3 года.

Площадь садов в «Григорьевских садах» Челябинской области вырастет на 10 га, до 300 га, сообщила пресс-служба минсельхоза региона. Развитие сельскохозяйственной отрасли — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Специалисты уже приступили к высадке саженцев черной смородины. В планах еще заняться грушами и яблонями.

«Мы максимально механизируем все процессы — от механической высадки до последующей прополки, обработки механическим способом и до сбора урожая с помощью ягодоуборочного комбайна. Высаживаем сорта, которые соответствуют запросам перерабатывающих предприятий для производства варенья, морсов, соусов, начинки для кондитерских изделий. Первые сборы смородины — через 2−3 года», — уточнила управляющая компанией Ольга Сегаль.

Также в этом году в «Григорьевских садах» планируется построить комплекс по переработке выращенной продукции для производства сублимированных ягод и фруктово-ягодного наполнителя для кондитерской промышленности.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.