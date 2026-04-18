Сады в деревне Григорьевке Челябинской области увеличат до 300 га

Площадь садов в «Григорьевских садах» Челябинской области вырастет на 10 га, до 300 га, сообщила пресс-служба минсельхоза региона. Развитие сельскохозяйственной отрасли — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Специалисты уже приступили к высадке саженцев черной смородины. В планах еще заняться грушами и яблонями.
«Мы максимально механизируем все процессы — от механической высадки до последующей прополки, обработки механическим способом и до сбора урожая с помощью ягодоуборочного комбайна. Высаживаем сорта, которые соответствуют запросам перерабатывающих предприятий для производства варенья, морсов, соусов, начинки для кондитерских изделий. Первые сборы смородины — через 2−3 года», — уточнила управляющая компанией Ольга Сегаль.
Также в этом году в «Григорьевских садах» планируется построить комплекс по переработке выращенной продукции для производства сублимированных ягод и фруктово-ягодного наполнителя для кондитерской промышленности.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.