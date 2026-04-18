Красноярским электричкам добавили вагоны из-за начала дачного сезона

Красноярские электрички «прирастут» дополнительными вагонами из-за начала дачного сезона. Несмотря на прохладную погоду, КрасЖД в субботу и воскресенье ожидает увеличения количества пассажиров на популярных пригородных маршрутах.
Поэтому 18−19 апреля в часы пик будут курсировать шестивагонные составы. В восточном направлении это поезда, выполняющие рейсы до станций Зыково и Камарчага, в западном — до станции Чернореченская.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону 8−800−775−00−00, на официальном сайте «Краспригорода» или в мобильном приложении.